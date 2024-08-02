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Экс-одноклубник Миколенко начал музыкальную карьеру

Но и футбольную не оставит конечно.
Вчера, 22:34
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Новичок Астон Виллы Амаду Онана попробовал себя в новом амплуа.

Бельгийский футболист выпустил свой сольный трек под названием "Check On Me" под псевдонимом 24AM.

Песня исполняется на французском и английском языке. Жанр композиции - рэп.

Напомним, ранее сообщалось, что Онана ошеломил, исполнив кавер на победителя Евровидения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Амаду Онана

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