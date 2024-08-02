Экс-одноклубник Миколенко начал музыкальную карьеру
Но и футбольную не оставит конечно.
Новичок Астон Виллы Амаду Онана попробовал себя в новом амплуа.
Бельгийский футболист выпустил свой сольный трек под названием "Check On Me" под псевдонимом 24AM.
Песня исполняется на французском и английском языке. Жанр композиции - рэп.
Напомним, ранее сообщалось, что Онана ошеломил, исполнив кавер на победителя Евровидения.
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