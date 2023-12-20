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Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко

Онана может пойти на повышение.
Сегодня, 17:51
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Барселона проявляют интерес к полузащитнику Эвертона Амаду Онана.

Согласно Foot Mercaro, оба клуба готовы заплатить около 55 миллионов евро за 22-летнего бельгийца. Барселона уже вела переговоры с его агентами.

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Также издание Mundo Deportivo подтвердило интерес каталонцев к Онана, отмечая, что каталонцы видят в нем все необходимые качества для современного полузащитника.

Однако в зимнее трансферное окно переход Онана не состоится из-за нежелания Эвертона его отпускать, ввиду чего Барселона планирует рассмотреть этот вариант летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эвертон манчестер юнайтед Амаду Онана

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