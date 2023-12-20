Агент Левандовски высказался о будущем игрока в Барселоне
Представитель поляка четко ответил на вопрос о судьбе футболиста.
Пини Захави, агент форварда Барселоны Роберта Левандовски, поделился информацией касаемо будущего своего подопечного в клубе.
Во время недавнего ужина менеджера с президентом каталонской команды Жоаном Лапортой он четко дал понять, что поляк остается в клубе.
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"Конечно, он остается", – приводит слова Захави издание Mundo Deportivo.
В текущем сезоне на счету 35-летнего поляка восемь голов и три ассиста в 15-ти матчах Ла Лиги.
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