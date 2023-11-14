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В Барселоне определились с судьбой Левандовски

Поляка хотят видеть и в следующем сезоне.
Сегодня, 15:49
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона надеется сохранить форварда Роберта Левандовски в своем составе в следующем сезоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Приглашение бразильского нападающего Витора Роке в летнее трансферное окно не изменит планов каталонцев по отношению к польскому футболисту. Директор по спорту Деку заявил, что клуб рассматривает Левандовски в роли основного нападающего и возлагает на него надежды как на наставника для Роке.

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В то же время существует риск, что выгодное предложение из Саудовской Аравии может нарушить данные планы. Однако решение о своей судьбе будет зависит от самого Роберта.

В текущем сезоне на счету Левандовски семь голов и три ассиста в 11-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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