В Барселоне определились с судьбой Левандовски

Барселона надеется сохранить форварда Роберта Левандовски в своем составе в следующем сезоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Приглашение бразильского нападающего Витора Роке в летнее трансферное окно не изменит планов каталонцев по отношению к польскому футболисту. Директор по спорту Деку заявил, что клуб рассматривает Левандовски в роли основного нападающего и возлагает на него надежды как на наставника для Роке.

Читай также: Левандовски и Ямаль уладили конфликт, возникший в матче с Алавесом

В то же время существует риск, что выгодное предложение из Саудовской Аравии может нарушить данные планы. Однако решение о своей судьбе будет зависит от самого Роберта.

В текущем сезоне на счету Левандовски семь голов и три ассиста в 11-ти матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!