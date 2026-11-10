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Футбол

Барселона договорилась со сборной Бразилии об использовании Рафиньи

Барселона и Бразильская конфедерация футбола (CBF) договорились контролировать игровую нагрузку вингера каталонского клуба Рафиньи во время ноябрьских матчей национальной команды.
Сегодня, 19:08       Автор: Сергей Носенко
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Как сообщает бразильское издание ge.globo, стороны согласовали координацию игрового времени футболиста. Это должно позволить ему вернуться в клуб в хорошей физической форме и снизить риск очередной травмы во время выступлений за сборную.

Поводом для беспокойства Барселоны стала история предыдущего международного перерыва. Тогда Рафинья получил повреждение в товарищеском матче против Австралии, почувствовав дискомфорт в задней части правого бедра. После медицинского обследования у него обнаружили небольшой мышечный отек.

Из-за этого бразилец был вынужден досрочно завершить выступления за национальную команду и вернуться в расположение каталонцев для восстановления. Проблемы со здоровьем также повлияли на его подготовку к последующим матчам клуба, в том числе к Эль Класико против мадридского Реала, в котором он все же отметился голом.

Теперь Барселона и CBF намерены согласовывать нагрузку футболиста, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

В ноябре сборная Бразилии проведет два товарищеских матча в Сингапуре: 14 ноября против Японии и 17 ноября против национальной команды хозяев.

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