Барселона договорилась со сборной Бразилии об использовании Рафиньи

Барселона и Бразильская конфедерация футбола (CBF) договорились контролировать игровую нагрузку вингера каталонского клуба Рафиньи во время ноябрьских матчей национальной команды.

Как сообщает бразильское издание ge.globo, стороны согласовали координацию игрового времени футболиста. Это должно позволить ему вернуться в клуб в хорошей физической форме и снизить риск очередной травмы во время выступлений за сборную.

Поводом для беспокойства Барселоны стала история предыдущего международного перерыва. Тогда Рафинья получил повреждение в товарищеском матче против Австралии, почувствовав дискомфорт в задней части правого бедра. После медицинского обследования у него обнаружили небольшой мышечный отек.

Из-за этого бразилец был вынужден досрочно завершить выступления за национальную команду и вернуться в расположение каталонцев для восстановления. Проблемы со здоровьем также повлияли на его подготовку к последующим матчам клуба, в том числе к Эль Класико против мадридского Реала, в котором он все же отметился голом.

Теперь Барселона и CBF намерены согласовывать нагрузку футболиста, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

В ноябре сборная Бразилии проведет два товарищеских матча в Сингапуре: 14 ноября против Японии и 17 ноября против национальной команды хозяев.

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