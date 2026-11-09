Финляндия намерена ужесточить выдачу виз росиянам

Финляндия планирует ужесточить выдачу виз для граждан стран-террористов, пишет Yle.

Напомним, что в 2022 году страна ужесточила выдачу туристических виз, сохранив возможность получить рабочую сроком до 90 дней.

Это позволяло росийским спортсменам приезжать на различные турниры. С 12 ноября Финляндия намерена прикрыть и эту опцию.

В стране хотят полностью запретить выдачу краткосрочных рабочих виз для росиян. Действующие визы будут аннулированы.

Напомним, что вскоре в Финляндии пройдут этапы Гран-при по фигурному катанию и Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее также сообщалось, что ряд стран будут бойкотировать матчи с росией на ЧМ-2027 по хоккею.

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