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Форвард сборной Украины может пропустить предстоящие матчи Лиги наций

Матвей Пономаренко, вероятно, получил повреждение.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий сборной Украины Матвей Пономаренко может не сыграть за команду в ноябре.

В матче против Шахтера форвард получил повреждение и, хромая, покидал стадион во Львове.

А сегодня журналисты обратили внимание, что Пономаренко не принял участия в открытой тренировке "сине-желтых".

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдеры признался, что нападающего ждет МРТ, после которого все станет ясно.

Напомним, что в эту паузу Украине предстоит встретиться с Северной Ирландией и Грузией.

Ранее также Арда Туран раскритиковал своих игроков после Эль-Классико.

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