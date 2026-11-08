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Футбол

Туран раскритиковал поведение игроков Шахтера после матча с Динамо

Главный тренер Шахтера Арда Туран остался доволен игрой своей команды в матче 12-го тура УПЛ против Динамо, но разочарован поведением футболистов после финального свистка.
Сегодня, 22:18       Автор: Сергей Носенко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

После поединка наставник донецкой команды пообщался с УПЛ-ТБ и подчеркнул, что больше всего его расстроили события, произошедшие уже после завершения встречи.

"Я был после игры зол из-за событий, которые происходили уже после финального свистка. В целом ходом противостояния я доволен. После финального свистка я увидел, что на поле осталось всего пять футболистов, тогда как половина моей команды сразу ушла в раздевалку. Этого я не могу принять", – сказал Туран.

Тренер признал, что его команда не реализовала созданные моменты, однако отметил характер футболистов.

"Конечно, я расстроен тем, что мы не смогли победить, однако мы должны смотреть на позитивную сторону. Мы провели весь второй тайм в меньшинстве и все равно пытались играть в свой футбол, создавать моменты", – отметил наставник.

Туран также призвал футболистов сохранять уважение к соперникам независимо от результата матча.

"Можно получить красную карточку, счет на табло может быть не в вашу пользу, однако всегда нужно проявлять уважение к футболу и непосредственно к своему сопернику – в сегодняшнем случае это Динамо. Ты всегда после матча должен обнять тех игроков, с которыми бок о бок боролся на футбольном поле, – подчеркнул турецкий специалист.

По словам тренера, именно командное единство помогает Шахтеру преодолевать трудности в условиях насыщенного календаря.

"Очень важно понимать, что можно проиграть матч, однако никогда нельзя потерять эмоцию. В таком бешеном ритме, который мы проживаем уже второй сезон подряд, с матчами каждые три дня, нас спасает в первую очередь то, что мы должны быть семьей", – подытожил Туран.

Напомним, киевляне не смогли дожать горняков в меньшинстве.

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