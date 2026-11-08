Месси подписал десятки футболок фаната

Лионель Месси порадовал коллекционера, который принес на встречу с футболистом игровые футболки разных этапов его карьеры.

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси выполнил необычную просьбу болельщика, который попросил его подписать целую коллекцию футболок.

Фанат собрал игровые майки, связанные с разными этапами карьеры нападающего, и воспользовался возможностью получить автографы на каждой из них. Месси согласился и терпеливо подписывал вещи одну за другой.

Встреча состоялась на базе Интер Майами. Видео с футболистом и коллекционером распространилось в социальных сетях и привлекло внимание футбольных болельщиков.

Аргентинец не торопился и уделил внимание необычной просьбе фаната. Теперь коллекция болельщика пополнилась десятками автографов одного из величайших футболистов современности.

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