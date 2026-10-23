Месси приехал в Испанию за престижной наградой

Аргентинский футболист приехал в Испанию в четверг вместе с женой Антонелой Рокуццо.

В этот же день футболист встретился с детьми и молодежью, с которыми обсудил ценности, связанные со спортом.

Церемония вручения премии состоится в театре Кампоамор в Овьедо в присутствии испанской королевской семьи.

Жюри отметило спортивные достижения Месси, а также его благотворительную деятельность: в частности, поддержку инициатив, направленных на улучшение доступа детей к образованию и медицинской помощи.

В интервью EFE аргентинец рассказал, что его отец Хорхе был бы очень рад этой награде.

Кстати, Реал подписал новый контракт с молодым талантом.

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