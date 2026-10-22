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Футбол

Реал подписал новый контракт с молодым талантом

Арда Гюлер останется в Мадриде.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Хавбек Реала Арда Гюлер подписал с клубом новый контракт, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что действующее соглашение турка с мадридском клубом действительно до 2029 года.

В новом сезоне Гюлер начал играть более важную роль, и руководство клуба решило отметить его вклад.

Как пишет инсайдер, новый контракт согласовали еще в сентября, но только сейчас его наконец подписали. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Новое соглашение Гюлера должно будет действовать до 2032 года. В текущем сезоне у хавбека восемь результативных действий в 11 матчах.

Ранее также сообщалось, что наставник сборной Аргентины также подписал новое соглашение.

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