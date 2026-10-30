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Футбол

Месси может покинуть Интер Майами

В окружении американского клуба якобы не рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с аргентинским нападающим.
Сегодня, 10:06       Автор: Сергей Носенко
Месси / Getty Images
Месси / Getty Images

Лионель Месси может завершить выступления за Интер Майами после окончания действующего контракта в 2028 году.

Об этом сообщает аккаунт Motivaciones Fútbol в социальной сети X со ссылкой на журналиста Тома Богерта. По распространяемой информации, некоторые представители команды считают, что 39-летний футболист не станет подписывать новое соглашение после завершения нынешнего.

Кроме того, утверждается, что у восьмикратного обладателя "Золотого мяча" уже нет прежней мотивации продолжать карьеру на самом высоком уровне.

Официально ни Месси, ни руководство клуба также не объявляли о планах расстаться в 2028 году.

Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года, когда перебрался в MLS после ухода из ПСЖ. В октябре 2025 года аргентинец продлил контракт с американским клубом до конца сезона-2028.

Напомним, Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере.

 

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