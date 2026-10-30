Месси может покинуть Интер Майами
Лионель Месси может завершить выступления за Интер Майами после окончания действующего контракта в 2028 году.
Об этом сообщает аккаунт Motivaciones Fútbol в социальной сети X со ссылкой на журналиста Тома Богерта. По распространяемой информации, некоторые представители команды считают, что 39-летний футболист не станет подписывать новое соглашение после завершения нынешнего.
🚨💔 ¡MESSI PODRÍA DEJAR EL INTER MIAMI EN 2028! 😳🇦🇷 Según Tom Bogert, dentro del vestuario del Inter Miami existe la expectativa de que Leo Messi NO renueve su contrato y abandone el club en 2028. Además, el argentino habría perdido parte de la motivación que tenía años atrás y extrañaría a su viejo. 💔 ¿ESTAMOS CADA VEZ MÁS CERCA DEL FINAL DE UNA ERA? 🥺🐐— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 29, 2026
Кроме того, утверждается, что у восьмикратного обладателя "Золотого мяча" уже нет прежней мотивации продолжать карьеру на самом высоком уровне.
Официально ни Месси, ни руководство клуба также не объявляли о планах расстаться в 2028 году.
Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года, когда перебрался в MLS после ухода из ПСЖ. В октябре 2025 года аргентинец продлил контракт с американским клубом до конца сезона-2028.
Напомним, Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере.
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