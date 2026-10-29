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Футбол

Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии

Марлон Гомес и Алиссон Сантана имеют шанс дебютировать за национальную команду.
Вчера, 21:26       Автор: Игорь Мищук
Марлон Гомес и Алиссон Сантана вызваны в сборную Бразилии / Getty Images
Марлон Гомес и Алиссон Сантана вызваны в сборную Бразилии / Getty Images

Два игрока Шахтера получили дебютные вызовы в сборную Бразилии на предстоящие товарищеские матчи.

Главный тренер Карло Анчелотти включил в заявку бразильской национальной команды полузащитника Марлона Гомеса и вингера Алиссона Сантану.

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Об этот сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Сборная Бразилии во время ноябрьской международной паузы сыграет товарищеские матчи с Японией (14 ноября) и Сингапуром (17 ноября).

22-летний Марлон Гомес в текущем сезоне провел за Шахтер во всех турнирах девять матчей, отличившись двумя ассистами.

На счету 21-летнего Алиссона Сантаны три гола и пять результативных передач в 12 поединках.

Ранее сообщалось, что Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров.

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