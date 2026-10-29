Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии
Два игрока Шахтера получили дебютные вызовы в сборную Бразилии на предстоящие товарищеские матчи.
Главный тренер Карло Анчелотти включил в заявку бразильской национальной команды полузащитника Марлона Гомеса и вингера Алиссона Сантану.
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Об этот сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.
Сборная Бразилии во время ноябрьской международной паузы сыграет товарищеские матчи с Японией (14 ноября) и Сингапуром (17 ноября).
22-летний Марлон Гомес в текущем сезоне провел за Шахтер во всех турнирах девять матчей, отличившись двумя ассистами.
На счету 21-летнего Алиссона Сантаны три гола и пять результативных передач в 12 поединках.
Ранее сообщалось, что Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров.
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