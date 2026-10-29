Арум подтвердил новое сотрудничество с Ломаченко

Глава Top Rank назвал первого соперника боксера для возвращения в ринг.

Глава Top Rank Боб Арум подтвердил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко снова будет сотрудничать с его промоутерской компанией.

Функционер также сообщил, что первым соперником боксера после возвращения в ринг будет Чарли Суарес, а бой планируют устроить в феврале.

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"Лома будет драться с Суаресом. Там уже практически все согласовано.

Да, мы заключим с Ломаченко долгосрочное соглашение", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, ранее потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко.

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