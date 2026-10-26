iSport.ua
Русский Українська

"Чтобы не было оправданий": Потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко

Объединенный чемпион О'Шаки Фостер готов устроить поединок.
Вчера, 19:04       Автор: Игорь Мищук
О'Шаки Фостер / Getty Images
О'Шаки Фостер / Getty Images

Обладатель титулов WBC, IBF и WBO во втором полулегком весе О'Шаки Фостер высказался о возможном бое против экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американский боксер не против устроить подобный поединок, однако считает, что потенциальному сопернику сначала нужно провести разминочный бой после простоя.

Читай также: Ломаченко договорился о бое с чемпионом мира

"Я однозначно хочу, чтобы он перед нашим боем провел еще один поединок, чтобы потом не было никаких оправданий. Хочу, чтобы он подошел к нашему бою на пике формы. Думаю, это будет отличный бой.

Прежде всего я хочу стать абсолютным чемпионом. Если он завоюет титул - отлично. А если нет, то будем рассматривать другие варианты. Но сначала нужно стать абсолютным чемпионом", - приводит слова Фостера FightHype.

Напомним, ранее Фостер одолел Эмануэля Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко О`Шаки Фостер

Статьи по теме

Ломаченко договорился о бое с чемпионом мира Ломаченко договорился о бое с чемпионом мира
Фостер уверенно одолел Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе Фостер уверенно одолел Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе
Ломаченко возвращается — следующий бой в ноябре в Лас-Вегасе Ломаченко возвращается — следующий бой в ноябре в Лас-Вегасе
Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко

Видео

НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто
НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: украинское Эль Класико и другие кубковые матч
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Теннис11:45
Ястремская с трудом прошла первый раунд в Гуанчжоу
Европа10:55
Кейн минимально опередил Мбаппе в борьбе за Золотой мяч
Украина10:15
Кубок Украины: Эль-Классико в 1/8 финала
НХЛ09:30
НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто
НБА08:58
НБА: Юта с Михайлюком уступила Мемфису, Кливленд додавил Миннесоту
Европа08:25
Футбол сегодня: украинское Эль Класико и другие кубковые матч
Европа00:55
Кейн стал обладателем Золотого мяча-2026
Европа00:20
ПСЖ забрал награду лучшему клубу года
Вчера, 23:45
Европа23:45
Триумфатор чемпионата мира признан лучшим тренером года
Европа23:28
Ямаль стал лучшим молодым игроком года, приз футболисту вручил Шевченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK