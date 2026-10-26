"Чтобы не было оправданий": Потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко

Обладатель титулов WBC, IBF и WBO во втором полулегком весе О'Шаки Фостер высказался о возможном бое против экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американский боксер не против устроить подобный поединок, однако считает, что потенциальному сопернику сначала нужно провести разминочный бой после простоя.

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"Я однозначно хочу, чтобы он перед нашим боем провел еще один поединок, чтобы потом не было никаких оправданий. Хочу, чтобы он подошел к нашему бою на пике формы. Думаю, это будет отличный бой.

Прежде всего я хочу стать абсолютным чемпионом. Если он завоюет титул - отлично. А если нет, то будем рассматривать другие варианты. Но сначала нужно стать абсолютным чемпионом", - приводит слова Фостера FightHype.

Напомним, ранее Фостер одолел Эмануэля Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе.

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