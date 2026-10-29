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Футбол

Невилл объяснил, почему нужно уволить Каррика

Эксперт раскритиковал решение руководства манкунианцев сохранить тренера после разгромного поражения от Борнмута (0:3) в чемпионате Англии.
Вчера, 14:50       Автор: Сергей Носенко
Невилл и Каррик / Getty Images
Невилл и Каррик / Getty Images

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что Майкла Каррика лучше уволить.

В эфире подкаста Stick to Football Невилл предположил, что руководители клуба долго обсуждали будущее специалиста, но в итоге решили не принимать поспешных решений. По его мнению, это свидетельствует о недостатке планирования и отсутствии подходящих кандидатур на замену.

"Иногда тренера нужно увольнять ради его же блага. Меня нужно было уволить в Валенсии. Я был рад, когда меня избавили от этих мучений", — признался Невилл, вспоминая собственный опыт работы в испанском клубе.

Ситуация вокруг Каррика обострилась после неудачных результатов команды. Манчестер Юнайтед занимает 16-е место в АПЛ, опережая зону вылета всего на одно очко. После домашнего поражения от Борнмута со счетом 0:3 многие ожидали, что клуб отправит главного тренера в отставку, однако руководство решило предоставить ему еще один шанс.

Напомним, форвард Манчестер Юнайтед не сыграет в этом году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Каррик МАНЧЕСТЕ ЮНАЙТЕД

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