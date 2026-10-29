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Футбол

Форвард Манчестер Юнайтед не сыграет в этом году

Беньямин Шешко все еще восстанавливается.
Вчера, 14:25       Автор: Андрей Безуглый
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко, вероятней всего, не сыграет в этом году, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что словенец пропустил старт сезона из-за проблем с лодыжкой. В итоге игрок все же провел четыре матча, но снова выбыл.

Клуб решил не форсировать возвращение форварда, так как есть опасение тем самым усугубить травму.

После совещаний с лагерем игрока было принято решение не выпускать Шешко на поле, пока не будет 100%-ной уверенности, что форвард полностью готов.

Ожидается, что таким образом словенец сможет помочь своей команде не раньше января.

Ранее также сообщалось, что Челси остался без своего нападающего.

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