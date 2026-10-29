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Дюбуа может провести титульный бой с Паркером

Поединок находится на стадии обсуждения, а предварительной датой его проведения называют 30 января.
Сегодня, 12:17       Автор: Сергей Носенко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа может встретиться с Джозефом Паркером в начале 2027 года.

Как сообщает The Ring, организаторы рассматривают возможность провести бой в Великобритании. Среди главных претендентов на проведение вечера бокса — лондонская арена O2 и манчестерская Co-op Live.

Противостояние Дюбуа и Паркера уже пытались организовать ранее. Боксеры должны были встретиться в феврале 2025 года в Эр-Рияде в рамках вечера бокса с главным событием в виде реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Однако британец снялся с поединка из-за внезапной болезни, после чего его заменил Мартин Баколе, проигравший нокаутом во втором раунде.

После этого Дюбуа провел два боя с Фабио Вордли и оба завершил досрочно. В мае 2026 года британец остановил соперника в 11-м раунде и завоевал пояс WBO, а 17 октября выиграл реванш техническим нокаутом во втором раунде, успешно защитив титул.

Паркер не выходил на ринг с октября 2025 года, когда потерпел поражение от Вордли техническим нокаутом в 11-м раунде. После поединка новозеландец провалил допинг-тест: в его пробе обнаружили бензоилэкгонин — метаболит кокаина. Боксер отрицал, что сознательно употреблял запрещенное вещество. В августе 2026 года его отстранение было снято, и он получил возможность вернуться на ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паркер Дэниел Дюбуа

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