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Футбол

Манчестер Сити с трудом прошел Брайтон в Кубке

"Горожане" были сильнее лишь в серии пенальти.
Вчера, 23:39       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 28 октября, Брайтон и Манчестер Сити встретились в 1/16 финала Кубка английской лиги.

"Чайки" нисколько не уступали своему сопернику, а во многом были даже лучше. В итоге после получа игры Ялькуэ открыл счет, но еще до перерыва Ковачич сравнял его.

Второй тайм стартовал с быстрого гола Рюттера, на которой Сити нескоро нашли ответ. Однако вскоре Рейс все же сравнял счет, и в основное время команды не определили победителя.

А уже в серии пенальти "горожане" были сильнее. Даже несмотря на нереализованный удар Ковачича, Сити вырвал победу после ошибок Аяри и Данка.

Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон 1/16 финала Кубка английской лиги

Манчестер Сити - Брайтон 2:2 (4:3 по пенальти)
Голы: Ковачич, 40, Рейс, 72 - Ялькуэ, 30, Рюттер, 47

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 2.06
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 13 - 17
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 3 - 7
Фолы: 3 - 20

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