Манчестер Сити с трудом прошел Брайтон в Кубке
В среду, 28 октября, Брайтон и Манчестер Сити встретились в 1/16 финала Кубка английской лиги.
"Чайки" нисколько не уступали своему сопернику, а во многом были даже лучше. В итоге после получа игры Ялькуэ открыл счет, но еще до перерыва Ковачич сравнял его.
Второй тайм стартовал с быстрого гола Рюттера, на которой Сити нескоро нашли ответ. Однако вскоре Рейс все же сравнял счет, и в основное время команды не определили победителя.
А уже в серии пенальти "горожане" были сильнее. Даже несмотря на нереализованный удар Ковачича, Сити вырвал победу после ошибок Аяри и Данка.
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон 1/16 финала Кубка английской лиги
Манчестер Сити - Брайтон 2:2 (4:3 по пенальти)
Голы: Ковачич, 40, Рейс, 72 - Ялькуэ, 30, Рюттер, 47
Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 2.06
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 13 - 17
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 3 - 7
Фолы: 3 - 20
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