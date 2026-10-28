Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе

Сборная Украины по спортивной борьбе получила первое золото ЧМ-2026.

Анастасия Алпеева сумела не только пробиться в финал, но и выиграть его. Ранее лишь Оксана Ливач, Соломия Винник и Парвиз Насибов сумели дойти до бронзовых поединков и проиграть их.

Алпеева же уверенно победила в полуфинале Кадри Аксой Кочак из Турции и сошлась в финале с 18-летней представительницей Индии Кажал Кажал.

Украинка уверенно шла к победе, но сопернице дважды удавалось сравнять счет, пока за 13 секунд до конца боя Алпеева не провела успешную атаку, которая и принесла ей медаль.

Для Алпеевой это первая медаль на уровне ЧМ, ранее она также стала чемпионкой Европы. Также это первая в истории медаль для сборной Украины среди женщин в категории 72-76 кг.

Ранее также сборная Украины по спортивной гимнастике осталась без медалей ЧМ.

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