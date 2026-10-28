iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Житомирская команда еще в первом тайме сделала результат в противостоянии с аматорами.
Сегодня, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Полесье обыграло Новый Роздол / ФК Полесье
Полесье обыграло Новый Роздол / ФК Полесье

В среду, 28 октября, житомирское Полесье встречалось на своем поле с Новым Роздолом в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Текущий лидер УПЛ уверенно вышел в четвертьфинал турнира, одержав над представителем аматорского футбола победу со счетом 2:0.

Читай также: Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины

Подопечные Руслана Ротаня еще в первом тайме оформили комфортное преимущество в два мяча, а до конца встречи результат не изменился.

Житомирская команда открыла счет на десятой минуте, когда после прострела слева и сейва голкипера Николай Гайдучик в штрафной отдал под удар Александру Филиппову, а тот успешно воспользовался своей возможностью.

На 33-й минуте забил уже сам Гайдучик, который после навеса с левого фланга и неудачной попытки выноса от защитника головой отправил мяч в сетку.

Кубок Украины
1/8 финала

Полесье - Новый Роздол 2:0

Голы: Филиппов, 10, Гайдучик, 33

Полесья: Кудрик, Майсурадзе (Раско, 60), Гришкевич, Красничи, Кравченко, Араухо, Шепелев, Филиппов, Брагару (Иванов, 46), Гайдучик (Караман, 60), Назаренко.

Новый Роздол: Билый, Цень, Бариляк, Острувка, Голодрига (Давидяк, 74), Деревецкий, Оленич (Кравцов, 83), Дорошенко (Гулевский, 83), Музыка, Ципора, Майовецкий (Адам, 66).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Кубка Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины Полесье

Статьи по теме

Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ
Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины
Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами
Ротань и Краснопир признаны лучшими тренером и игроком девятого тура УПЛ Ротань и Краснопир признаны лучшими тренером и игроком девятого тура УПЛ

Видео

Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины
Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Интера, Милана, Ювентуса в Серии А, кубковые поединки Манчестер Сити, Ливерпуля, Челси, Баварии
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Другие17:45
Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе
Европа16:30
В Испании перенесли все кубковые матчи
Украина16:15
Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ
Украина15:55
Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины
Украина15:31
Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины
Теннис15:02
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
Бокс14:37
Ломаченко подпишет новый контракт со своей бывшей промоутерской компанией
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
Украина13:45
Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами
Европа12:58
Соперник Шахтера в Лиге чемпионов отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK