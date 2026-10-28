Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Житомирская команда еще в первом тайме сделала результат в противостоянии с аматорами.

В среду, 28 октября, житомирское Полесье встречалось на своем поле с Новым Роздолом в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Текущий лидер УПЛ уверенно вышел в четвертьфинал турнира, одержав над представителем аматорского футбола победу со счетом 2:0.

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Подопечные Руслана Ротаня еще в первом тайме оформили комфортное преимущество в два мяча, а до конца встречи результат не изменился.

Житомирская команда открыла счет на десятой минуте, когда после прострела слева и сейва голкипера Николай Гайдучик в штрафной отдал под удар Александру Филиппову, а тот успешно воспользовался своей возможностью.

На 33-й минуте забил уже сам Гайдучик, который после навеса с левого фланга и неудачной попытки выноса от защитника головой отправил мяч в сетку.

Кубок Украины

1/8 финала

Полесье - Новый Роздол 2:0

Голы: Филиппов, 10, Гайдучик, 33

Полесья: Кудрик, Майсурадзе (Раско, 60), Гришкевич, Красничи, Кравченко, Араухо, Шепелев, Филиппов, Брагару (Иванов, 46), Гайдучик (Караман, 60), Назаренко.

Новый Роздол: Билый, Цень, Бариляк, Острувка, Голодрига (Давидяк, 74), Деревецкий, Оленич (Кравцов, 83), Дорошенко (Гулевский, 83), Музыка, Ципора, Майовецкий (Адам, 66).

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