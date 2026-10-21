Ротань и Краснопир признаны лучшими тренером и игроком девятого тура УПЛ
Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и футболиста по итогам матчей девятого тура национального чемпионата.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером был признан наставник Полесья Руслан Ротань, подопечные которого одержали яркую победу над Динамо (3:1), играя в меньшинстве с пятой минуты и уступая в счете по ходу встречи.
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Звания лучшего игрока тура удостоился автор хет-трика в поединке с динамовцами - нападающий Полесья Игорь Краснопир.
Также была представлена символическая сборная девятого тура УПЛ.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ в сезоне-2026/27.
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