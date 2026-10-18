Полесье - Динамо 3:1: обзор матча и результат игры 18.10.2026

В воскресенье, 18 октября, Полесье принимало на своем поле Динамо в центральном матче девятого тура украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда уже в дебюте поединка осталась вдесятером и вынужденно сменила голкипера, однако в волевом стиле одолела соперника 3:1, а героем встречи стал Игорь Краснопир, оформивший хет-трик.

Читай также: Голкипер Полесья оставил команду в меньшинстве на пятой минуте матча с Динамо

Один из ключевых эпизодов матча, который, казалось, мог предопределить судьбу противостояния, случился уже на третьей минуте. Вратарь Полесья Олег Кудрик перед своей штрафной хотел отдать на Араухо, однако Владимир Бражко перехватил мяч и пробил, а голкипер попытался отразить и помешал динамовцу попасть в створ. Главный арбитр Максим Козыряцкий сначала не увидел нарушения, однако после подсказки VAR и просмотра видеоповтора показал вратарю "волков" прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площадки.

Источник: ФК Динамо Киев

Столь раннее удаление повлекло за собой вынужденные перестановки в составе Полесья уже в начале поединка. Место в воротах занял Евгений Волынец, заменив на поле Владислава Велетня, а также Руслан Ротань снял с игры еще одного вингера Леандру Андраде, который уступил место Илиру Красничи.

Имея численное преимущество, Динамо удалось открыть счет в матче на 19-й минуте, хотя и не с игры, а после стандарта. Николай Шапаренко выполнил с левого фланга подачу с углового на ближнюю - Тарас Михавко головой пробил в дальний угол, а мяч от стойки оказался в воротах. Однако минимальное преимущество "бело-синих" продержалось всего семь минут, а хозяева поля сумели ответить схожим забитым мячом. Александр Андриевский навесил с углового во вратарскую, где Игорь Краснопир выиграл позицию и головой отправил мяч в сетку.

ФК Полесье

Вскоре поединок был прерван из-за воздушной тревоги, а после возобновления игры команды больше не забивали, уйдя на официальный перерыв при ничейном счете.

Во второй половине встречи, несмотря на игру вдесятером, именно Полесью удалось шокировать соперника, вырвав в итоге волевую победу. В середине тайма "волки" вышли вперед, заработав право на пенальти. После подачи с углового Сергей Чоботенко в штрафной Динамо пытался сбросить на партнеров, однако в него влетел Руслан Нещерет. Арбитру потребовалось воспользоваться видеоповтором, чтобы оценить эпизод, но в итоге был назначен одиннадцатиметровый. К точке подошел Краснопир и пробил в левый нижний угол, уложив голкипера в противоположную сторону.

Вскоре Краснопиру удалось и вовсе добить соперника, оформив хет-трик. На 76-й минуте Богдан Михайличенко отдал разрезную передачу к левому краю штрафного, а нападающий выскочил из-за спин защитников и переиграл вратаря.

ФК Полесье

Когда уже шло компенсированное к матчу время, поединок снова пришлось прерывать из-за воздушной тревоги, хотя оставалось доиграть две регламентируемые минуты. После возвращения команд на поле Динамо было уже слишком поздно что-либо исправлять, а Полесье спокойно довело дело до победы.

Набрав 22 очка, Полесье на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на два балла. Динамо идет на третьей строчке, имея в своем активе 16 пунктов и сыграв на один матч меньше.

Статистика матча Полесье - Динамо 9-го тура чемпионата Украины

Полесье - Динамо 3:1

Голы: Краснопир, 26, 68 (пен.), 76 - Михавко, 19

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 7 - 16

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 7 - 7

Фолы: 11 - 9

Полесья: Кудрик - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Андриевский (Бабенко, 60), Араухо, Брагару (Крушинский, 60) - Андраде (Красничи, 8), Краснопир (Гайдучик, 80), Велетень (Волынец, 8).

Динамо: Нещерет - Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак - Рубчинский (Михайленко, 83), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 59) - Волошин (Ярмоленко, 70), Пономаренко, Кабаев (Ба, 59).

Предупреждения: Майсурадзе, Араухо, Михайличенко - Дубинчак, Рубчинский, Нещерет.

Удаление: Кудрик, 5 (прямая красная).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!