Голкипер Полесья оставил команду в меньшинстве на пятой минуте матча с Динамо
В воскресенье, 18 октября, Полесье принимает на своем поле Динамо в центральном матче девятого тура украинской Премьер-лиги.
Хозяева поля уже в дебюте поединка остались вдесятером после того, как на пятой минуте голкипер Олег Кудрик получил прямую красную карточку.
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Вратарь житомирской команды пытался отдать по центру передачу на Араухо, однако у того из-за спины выскочил Владимир Бражко, подхватил мяч и пробил. Кудрик пытался парировать и сыграл рукой за пределами штрафной площадки.
Главный арбитр встречи Максим Козыряцкий после консультации с VAR подтвердил нарушение и удалил голкипера с поля.
Вместо Кудрика место в воротах Полесья занял Евгений Волынец, который заменил Владислава Велетня. Также главный тренер житомирян Руслан Ротань снял с игры еще одного вингера Леандру Андраде, выпустив вместо него Илира Красничи.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ.
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