Голкипер Полесья оставил команду в меньшинстве на пятой минуте матча с Динамо

Олег Кудрик уже в дебюте ключевого поединка заработал прямую красную карточку.

В воскресенье, 18 октября, Полесье принимает на своем поле Динамо в центральном матче девятого тура украинской Премьер-лиги.

Хозяева поля уже в дебюте поединка остались вдесятером после того, как на пятой минуте голкипер Олег Кудрик получил прямую красную карточку.

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Вратарь житомирской команды пытался отдать по центру передачу на Араухо, однако у того из-за спины выскочил Владимир Бражко, подхватил мяч и пробил. Кудрик пытался парировать и сыграл рукой за пределами штрафной площадки.

Главный арбитр встречи Максим Козыряцкий после консультации с VAR подтвердил нарушение и удалил голкипера с поля.

Вместо Кудрика место в воротах Полесья занял Евгений Волынец, который заменил Владислава Велетня. Также главный тренер житомирян Руслан Ротань снял с игры еще одного вингера Леандру Андраде, выпустив вместо него Илира Красничи.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ.

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