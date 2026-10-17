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Полесье - Динамо: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка девятого тура чемпионата Украины.
Сегодня, 16:48       Автор: Андрей Безуглый
Полесье - Динамо / upl.ua
Полесье - Динамо / upl.ua

В воскресенье, 18 октября, состоится центральный поединок девятого тура УПЛ между Полесьем и Динамо. Команды соседствуют в таблице, хоть киевляне и имеют матч в запасе, и обе претендуют на медали чемпионата. Так что матч будет иметь огромное значение для обеих команд.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Полесье - Динамо.

Полесье - Динамо
18 октября | 13:00 | Центральный стадион, Житомир

Полесье сейчас имеет серию из шести матчей без поражений, что позволяет им занимать вторую строчку в чемпионате. Однако после международной паузы житомирский не особо уверенно вернулся, потеряв очки с Буковиной. Тем не менее, чтобы подтвердить свои амбиции, «волкам» обязательно добывать очки.

Тем не менее, житомирская команда в целом оставляет хорошее впечателние по этому сезону. Команда Ротаня старается играть в эффектный и эффективный футбол, а домашние стены должны стать дополнительным фактором, который сыграет житомирянам на руку.

С другой же стороны, Динамо, после неудачного старта, кажется, нашло свою игру и так же имеет свою беспроигрышную серию. В предыдущем туре киевляне добыли важную победу над Карпатами, и теперь нужно закрепить свои претензии на чемпионскую гонку победой над Полесьем.

Противостояние точно станет серьезным испытанием для обеих команд, так как обе рассчитывают продолжить свой путь к Шахтеру.

Интересный факт

Команды провели между собой десять поединков, в которых у киевлян полное преимущество. Динамо выиграло шесть матчей, а Полесью удалось победить соперника лишь дважды, но лишь раз в официальных матчах.

Последняя встреча между Полесьем и Динамо состоялась 8 марта этого года. В нем победу добыли киевляне. Но гол с пенальти Алексея Гуцуляка динамовцы ответили дублем Матвея Пономаренко.

Ориентировочные составы

У Полесья ситуация с составом довольно неоднозначная. Ротань все еще не может рассчитывать на Леандру Андраде, который пропускал и матч против Буковины. Зато против Динамо будут готовы сыграть Александр Андриевский Борис Крушинский, которые вернулись в общую группу и даже могут попасть в старт.

У киевлян же ключевым изменением станет отсутствие Георгия Бущана. Кипер был арендован как раз у Полесья, и, вероятней всего, по условиям соглашения не сможет сыграть против своей команды. Но по крайней мере в строй вернулся Руслан Нещерет, который и должен будет занять место в рамке ворот.

В остальном же вряд ли стоит ожидать больших изменений от обоих тренеров.

Полесье: Кудрик - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Крушинский -Андриевский, Бабенко, Федор - Брагару, Краснопир, Назаренко.

Динамо: Нещерет - Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак - Бражко, Ярмоленко, Лонвейк, Шапаренко, Кабаев - Пономаренко.

Прогноз ISPORT: 1:1

Подобный поединок просто не может не быть очень сложным и напряженным для обеих команд. Потому, вероятно, оба тренера сделают ставку на быстрый гол и осторожный футбол в большую часть времени. Слишком высоки ставки в случае поражения.

Вероятней всего, исход матча будет решен в одном-единственном эпизоде, однако предсказать, какая из команд сумеет использовать свои шансы довольно тяжело. Динамо выглядит сейчас в лучшей форме, но и Полесье очень крепкая команда, которая еще и будет играть на домашнем стадионе.

Эксперты BETKING же верят в "волков" и считают их фаворитами матча, давая коэффициент на их победу 2.33. Успех Динамо оценивается в 3.20, а ничья в 3.25.

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