Соперник Шахтера в Лиге чемпионов отправил в отставку главного тренера

Главный тренер Фенербахче Исмаил Картал покинул занимаемую должность.

О прекращении сотрудничества с 65-летним турецким специалистом сообщает официальный сайт клуба.

Картал подал в отставку, а руководство "желтых канареек" удовлетворило его просьбу. Последним матчем для тренера стал поединок девятого тура чемпионата Турции с Галатасараем, в котором его команда потерпела поражение 1:2.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен 46-летний нидерландец Дирк Кюйт, который ранее работал в штабе Картала.

Отметим, что на данный момент Фенербахче занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея на своем счету 16 очков после девяти матчей и отставая от лидирующего Галатасарая на шесть баллов. В Лиге чемпионов "желтые канарейки" набрали два очка в трех поединках.

К слову, Фенербахче является одним из соперников Шахтера на общей стадии Лиги чемпионов. Этот матч пятого тура турнира будет номинально домашним для "горняков" и состоится 25 ноября в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

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