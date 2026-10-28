НБА: Бостон в овертайме одолел Бруклин, Лейкерс уступили Портленду, победы Нью-Йорка и Сан-Антонио
В ночь на среду, 28 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 27 октября
Бостон — Бруклин 125:124 (26:31, 30:30, 30:21, 31:35, 8:7)
Бостон: Тейтум (40 + 8 передач), Джордж (20 + 7 подборов + 7 передач), Уайт (16 + 7 передач), Уолш (15), Робинсон (7) — старт; Хаузер (11), Кета (7), Притчард (4 + 6 передач), Шайерман (3), Гарза (2), Гонсалес (0).
Бруклин: Портер-младший (27 + 12 подборов), Рэндл (24 + 9 подборов + 5 потерь), Траоре (15), Шарп (4), Демин (2) — старт; Браун-младший (17), Джонсон (15), Вагнер (15), Клуни (3), Эллис (2), Майнотт (0).
Нью-Йорк — Детройт 111:97 (25:38, 26:12, 37:13, 23:34)
Нью-Йорк: Таунс (27 + 20 подборов + 7 потерь), Брансон (23 + 7 передач), Ануноби (13 + 7 подборов), Бриджес (12), Харт (6) — старт; Шамет (13), Драммонд (10 + 8 подборов), Макбрайд (5), Колек (2), Дадье (0), Диавара (0), Висеман (0), Акинс (0).
Детройт: Рид (22 + 9 подборов), Каннингем (19 + 9 подборов + 8 передач), Робинсон (12), Томпсон (11), Коллинз (2 + 9 подборов + 3 блок-шота) — старт; Дженкинс (11), Хертер (7), Холланд II (4), Принс (3), Грин (3), Ланиер (2), Смит (1), Джонс (0), Харклесс (0), Окори (0).
Сан-Антонио — Сакраменто 130:103 (39:29, 41:25, 27:26, 23:23)
Сан-Антонио: Вембаньяма (29 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Касл (15), Васселл (14 + 8 передач), Харпер (13 + 6 передач), Фокс (11 + 6 передач) — старт; Шампань (26), Джонсон (14), Рид-младший (4), Барнс (3), Брайант (1), Корнет (0), Маклафлин (0).
Сакраменто: Хантер (24), Лавин (22), Сабонис (20 + 14 подборов + 8 передач), Эйкафф-младший (19), Ачиува (4) — старт; Шарп (5), Монк (3 + 6 передач), Блэк (2), Могбо (2), Клиффорд (2), Карабан (0), Плоуден (0).
Лейкерс — Портленд 129:136 (38:32, 35:36, 30:34, 26:34)
Лейкерс: Дончич (41 + 9 передач), Ривз (26 + 7 передач), Кесслер (13 + 8 подборов), Вильямс (11), Тайбулл (5) — старт; Мамукелашвили (17), Секстон (9), Ларевия (5), Граймс (2), Луни (0).
Портленд: Авдия (23 + 9 передач), Морант (23), Лиллард (21), Камара (12), Клинган (9 + 10 подборов) — старт; Холидей (22), Вильямс III (14 + 10 подборов), Сиссоко (6), Крейчи (4), Хендерсон (2 + 5 потерь).
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