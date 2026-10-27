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Тренер Динамо: Когда ты работаешь в этом клубе, есть только первое место

Главный тренер киевского Динамо рассказал об амбициях команды в юбилейном сезоне, подготовке к следующему матчу и перспективах продолжения работы в клубе.
Вчера, 21:57       Автор: Василий Войтюк
Мацей Кендзерек / фото ФК Шахтер
Мацей Кендзерек / фото ФК Шахтер

— Готово ли «Динамо» бороться за золотые медали чемпионата после вылета из еврокубков и Кубка Украины?

— Да, конечно. Мы все прекрасно понимаем, в какой момент находимся. Это юбилейный год для клуба. «Динамо» — команда, которая борется только за первые места и трофеи. Второе место — это уже тот, кто первым проиграл. Поэтому мы будем бороться до победы.

Этот материал подготовлен по итогам медиатура, организованного ФК «Динамо» (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

— Какой матч сейчас важнее — против «Шахтера» или следующий, против «Кривбасса»?

— У нас не так много времени, чтобы думать, какой матч важнее. Я стараюсь двигаться от игры к игре, и самый важный матч — следующий, против «Кривбасса». После сегодняшней игры есть над чем подумать. Сейчас будем готовиться к следующему матчу.

— Есть ли у вас договоренность с президентом клуба о дальнейшей работе в «Динамо»?

— Сегодня у меня нет никаких договоренностей с президентом клуба. Но эта работа меня очень увлекает, поэтому я и мой тренерский штаб будем делать все от нас зависящее, чтобы ее продолжить. Безусловно, для этого нужно выигрывать матчи. Именно на этом мы сейчас и сосредоточены.

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