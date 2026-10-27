Ковтун заявил, что в Украине радуются его успехам

Спортсмен сказал, что получает поздравления от людей из Украины и считает, что на родине также рады его достижениям.

Украинский гимнаст Илья Ковтун, перебежавший в Хорватию, завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Роттердаме. В интервью хорватскому изданию Jutarnji list Ковтун рассказал о реакции на свою медаль. По его словам, поздравления поступали в том числе с бывшей родины.

"Неважно, что теперь это не за Украину, — в конце концов, это спорт. Люди в Украине желают мне успеха, а те, кто понимает всю ситуацию, — тем более", — заявил гимнаст.

При этом на церемонии награждения Ковтун фотографировался на пьедестале вместе с российским гимнастом Даниэлем Мариновым.

Стоит напомнить, что в январе 2025 года, когда стало известно о намерении гимнаста сменить спортивное гражданство, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил сожаление по поводу его решения:

"Очень жаль, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от Родины. Я такие решения никогда не понимал".

Министр также напомнил, что Украина обеспечивала гимнасту финансовую и организационную поддержку, а также возможности для тренировок и участия в международных соревнованиях.

По словам Бедного, министерство пыталось сохранить Ковтуна в составе украинской сборной и проводило переговоры с его тренером Ириной Горбачевой.

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