Мбаппе оказался втянут в скандал из-за мемов

В КНР не оценили шутки над Мао Цзэдуном.

Нападающий Реала Килиан Мбаппе оказался в центре скандала.

В недавнем интервью француз признался, что ему нравятся мемы, где его изображают диктатором. А своим любимым он назвал тот, где он изображен в виде Мао Цзэдуна.

Слова футболиста вызвали широкий резонанс в Китае. Сразу несколько китайских компаний прекратили сотрудничество с французом.

Более того, государственное телевидение Китая приостановило показ матчей Ла Лиги из-за слов Мбаппе. Испанские журналисты уже начали подсчитывать убытки.

В итоге ситуацию прокомментировал Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

Любые слова или действия, которые задевают чувства китайского народа, естественно, встретят широкое неприятие со стороны всего китайского общества

Напомним, что накануне француз минимально проиграл гонку за Золотой мяч.

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