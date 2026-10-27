Кейн минимально опередил Мбаппе в борьбе за Золотой мяч

Главный редактор France Football Винсент Гарсия раскрыл некоторые детали голосования за Золотой мяч-2026.

Напомним, что накануне обладателем главной индивидуальной награды стал форвард Баварии Харри Кейн.

По словам Гарсии, англичанин минимально сумел опеределить Килиана Мбаппе, который оказался на второй строчке списка. Якобы разрыв между игроками был меньше, чем между Родри и Винисиусом.

В 2024 году испанец обошел бразильца всего на 41 пункт, зато уже в следующем году Дембеле обошел Ямаля на 321 очко.

Рекордом по разрыву пока еще остается 2019 год, когда Лионель Месси обошел Вирджила ван Дейка всего на семь баллов.

Ранее также Ламин Ямальв третий раз подряд выиграл награду лучшему молодому игроку.

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