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НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто

Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:30       Автор: Андрей Безуглый
Детройт вырвал победу у Эдмонтона / Getty Images
Детройт вырвал победу у Эдмонтона / Getty Images

В ночь на вторник, 27 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли три матча.

Результаты матчей НХЛ за 26 октября

Рейнджерс – Лос-Анджелес – 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

0:1 – 1 Уорд (Мур, Даути)
0:2 – 4 Кларк (Армия, Лоутон)
1:2 – 13 Миллер (Картье)
1:3 – 17 Даути (Панарин, Эдмундсон)
1:4 – 21 Панарин (Лаферрье, Густафссон)
1:5 – 26 Андерсон (Перри)
2:5 – 33 Фокс (Лафреньер, Дорофеев)
3:5 – 56 Картье (Дурзи)
3:6 – 56 Эдмундсон (Лаферрье, Даути)

Калгари – Торонто – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 10 Гридин (Немец, Поспишил)
2:0 – 11 Баклунд (Фараби, Коронато)
3:0 – 21 Гридин (Кули, Парех)
3:1 – 32 Коуэн (Райлли, Стечер)
3:2 – 46 В. Нюландер (Мэттьюс, Рословик)
4:2 – 58 Фараби (Кузнецов, Коронато)
5:2 – 59 Поспишил (Немец, Гридин)

Эдмонтон – Детройт – 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 6 Подколзин (Макдэвид, Драйзайтль)
1:1 – 28 Арвидссон (Дебринкет, Рэймонд)
2:1 – 44 Ховард (Дак, Капанен)
2:2 – 44 Финни (Арвидссон)
3:2 – 56 Дак (Нюджент-Хопкинс, Ши)
3:3 – 58 Ларкин (Зайдер, Рэймонд)

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НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто
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