Кейн стал обладателем Золотого мяча-2026

В понедельник, 26 октября, в Лондоне в театре Palladium состоялась церемония вручения Золотого мяча-2026.

Главную индивидуальную награду в футболе в этом году завоевал нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн.

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Приз 33-летнему английскому форварду на сцене торжественной церемонии вручил бывший нападающий сборной Бразилии и двукратный обладатель Золотого мяча Роналдо.

Источник: Getty Images

Для Кейна этот самый престижный индивидуальный приз стал первым в карьере.

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В прошлом сезоне англичанин с Баварией оформил золотой требл на внутренней арене, выиграв Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии. Также нападающий третий раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (36 голов).

В составе сборной Англии форвард завоевал бронзовые награды чемпионата мира-2026.

Кроме Золотого мяча, на этой церемонии Кейн также стал обладателем Трофея Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона. Английский форвард записал на свой счет 73 гола в 65 матчах за Баварию и сборную Англии.

Источник: Getty Images

Обладательницей женского Золотого мяча в 2026 году стала нынешняя полузащитница Лондон Сити Алексия Путельяс, которая этим летом перешла в английский клуб из Барселоны.

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32-летняя испанская футболистка в прошлом сезоне вместе с каталонской командой стала чемпионкой, завоевала Кубок и Суперкубок Испании, а также выиграла Лигу чемпионов.

Для Путельяс этот Золотой мяч стал третьим в карьере. Ранее она становилась обладательницей награды в 2021 и 2022 годах.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner! #ballondor https://t.co/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Напомним, что лучшим молодым игроком года третий раз подряд был признан вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

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