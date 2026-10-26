Определена финальная десятка претендентов на Золотой мяч-2026
Остались главные фавориты в борьбе за престижную награду.
Журнал France Football начал публиковать результаты голосования за Золотой мяч-2026.
Авторитетное издание назвало итоговые места претендентов на престижную награду с 30-го по 11-е.
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В финальной десятке номинантов на Золотой мяч остались:
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- Гарри Кейн (Бавария, Англия)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
- Лионель Месси (Интер Майами, Аргентина)
- Майкл Олисе (Бавария, Франция)
- Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
- Родри (Манчестер Сити/Барселона, Испания)
- Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
Места с 11-го по 30-е заняли:
- 11. Джуд Беллингем (Реал, Англия)
- 12. Пау Кубарси (Барселона, Испания)
- 13. Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- 14. Витинья (ПСЖ, Португалия)
- 15. Деклан Райс (Арсенал, Англия)
- 16. Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ, Испания)
- 17. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
- 18. Марк Кукурелья (Челси/Реал, Испания)
- 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
- 20. Виллиан Пачо (ПСЖ, Эквадор)
- 21. Габриел Магальяес (Арсенал, Бразилия)
- 22. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
- 23. Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
- 24. Луис Диас (Бавария, Колумбия)
- 25. Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
- 26. Дайо Упамекано (Бавария, Франция)
- 27. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия).
- 28. Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия, Мексика)
- 29. Садио Мане (Ан-Наср, Сенегал) и Вильям Салиба (Арсенал, Франция)
Напомним, что церемония вручения Золотого мяча состоится в понедельник, 26 октября, в Лондоне в театре Palladium и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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