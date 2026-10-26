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Футбол

Определена финальная десятка претендентов на Золотой мяч-2026

Остались главные фавориты в борьбе за престижную награду.
Вчера, 21:10       Автор: Игорь Мищук
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images

Журнал France Football начал публиковать результаты голосования за Золотой мяч-2026.

Авторитетное издание назвало итоговые места претендентов на престижную награду с 30-го по 11-е.

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В финальной десятке номинантов на Золотой мяч остались:

  • Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
  • Гарри Кейн (Бавария, Англия)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
  • Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
  • Лионель Месси (Интер Майами, Аргентина)
  • Майкл Олисе (Бавария, Франция)
  • Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
  • Родри (Манчестер Сити/Барселона, Испания)
  • Ламин Ямаль (Барселона, Испания)

Места с 11-го по 30-е заняли:

  • 11. Джуд Беллингем (Реал, Англия)
  • 12. Пау Кубарси (Барселона, Испания)
  • 13. Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
  • 14. Витинья (ПСЖ, Португалия)
  • 15. Деклан Райс (Арсенал, Англия)
  • 16. Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ, Испания)
  • 17. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
  • 18. Марк Кукурелья (Челси/Реал, Испания)
  • 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • 20. Виллиан Пачо (ПСЖ, Эквадор)
  • 21. Габриел Магальяес (Арсенал, Бразилия)
  • 22. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
  • 23. Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
  • 24. Луис Диас (Бавария, Колумбия)
  • 25. Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
  • 26. Дайо Упамекано (Бавария, Франция)
  • 27. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия).
  • 28. Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия, Мексика)
  • 29. Садио Мане (Ан-Наср, Сенегал) и Вильям Салиба (Арсенал, Франция)

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча состоится в понедельник, 26 октября, в Лондоне в театре Palladium и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Александр Усик назвал своего фаворита в борьбе за Золотой м’яч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч

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