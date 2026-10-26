Определена финальная десятка претендентов на Золотой мяч-2026

Остались главные фавориты в борьбе за престижную награду.

Журнал France Football начал публиковать результаты голосования за Золотой мяч-2026.

Авторитетное издание назвало итоговые места претендентов на престижную награду с 30-го по 11-е.

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В финальной десятке номинантов на Золотой мяч остались:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)

Гарри Кейн (Бавария, Англия)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)

Килиан Мбаппе (Реал, Франция)

Лионель Месси (Интер Майами, Аргентина)

Майкл Олисе (Бавария, Франция)

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

Родри (Манчестер Сити/Барселона, Испания)

Ламин Ямаль (Барселона, Испания)

Места с 11-го по 30-е заняли:

11. Джуд Беллингем (Реал, Англия)

12. Пау Кубарси (Барселона, Испания)

13. Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

14. Витинья (ПСЖ, Португалия)

15. Деклан Райс (Арсенал, Англия)

16. Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ, Испания)

17. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)

18. Марк Кукурелья (Челси/Реал, Испания)

19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)

20. Виллиан Пачо (ПСЖ, Эквадор)

21. Габриел Магальяес (Арсенал, Бразилия)

22. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)

23. Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)

24. Луис Диас (Бавария, Колумбия)

25. Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)

26. Дайо Упамекано (Бавария, Франция)

27. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия).

28. Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия, Мексика)

29. Садио Мане (Ан-Наср, Сенегал) и Вильям Салиба (Арсенал, Франция)

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча состоится в понедельник, 26 октября, в Лондоне в театре Palladium и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Александр Усик назвал своего фаворита в борьбе за Золотой м’яч.

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