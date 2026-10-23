Матч ПСЖ - Лион состоится параллельно с церемонией вручения Золотого мяча

Сразу десять игроков парижской команды ранее были номинированы на главную индивидуальную награду.

Центральный матч восьмого тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Лионом был перенесен из-за протестных акций во Франции.

Местная профессиональная футбольная лига приняла к сведению распоряжение полицейской префектуры Парижа о смене даты поединка на фоне новой волны протестов, запланированной на выходные.

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Как сообщает пресс-служба парижского клуба, изначально запланированный на воскресенье, 25 октября, поединок перенесли на понедельник, 26 октября. Матч будет сыгран в Париже на стадионе Парк де Пренс и начнется в 21:30 по киевскому времени.

При этом поединок пересечется по времени с церемонией вручения Золотого мяча, которая состоится 26 октября в Лондоне, а начало запланировано на 22:00.

Отметим, что ранее сразу десять представителей ПСЖ были номинированы на Золотой мяч: Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вильян Пачо, Фабиан Руис, Ферран Торрес и Витинья.

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