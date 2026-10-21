ПСЖ надолго потерял одного из лидеров из-за тяжелой травмы

ПСЖ остался на длительный срок без своего ключевого исполнителя вингера Хвичи Кварацхелии, получившего серьезное повреждение.

Накануне 25-летний футболист травмировался в матче третьего тура Лиги чемпионов против Барселоны (4:2) и был вынужденно заменен на 59-й минуте.

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Как сообщает официальный сайт французского клуба, грузинскому вингеру диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни ему придется перенести операцию.

Точные сроки восстановления игрока пока не называются, однако предполагается, что в нынешнем сезоне он рискует больше не сыграть.

В текущем сезоне Кварацхелия провел в составе ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

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