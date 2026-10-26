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НХЛ: Нэшвилл разгромил Колорадо, Даллас одолел Айлендерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Вчера, 14:22       Автор: Сергей Носенко
Chicago Blackhawks против Florida Panthers / Getty Images
Chicago Blackhawks против Florida Panthers / Getty Images

В ночь на понедельник, 26 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли пять матчей. Нэшвилл разгромил Колорадо, Даллас обыграл Айлендерс, а Флорида, Монреаль и Миннесота также одержали победы.

Результаты матчей НХЛ за 25 октября

Чикаго – Флорида – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Грин (Манджапане, Корчински), 1:1 – 7 Вилманис (Райнхарт, Верхаге), 1:2 – 15 М. Ткачук (С. Джонс, Б. Ткачук), 2:2 – 32 Канцеров (Кейн, Бедард), 2:3 – 58 Эллер (Экблад).

Даллас – Айлендерс – 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Сегин (Бенн, Хинц), 1:1 – 14 Шефер (Хорват), 2:1 – 15 Робертсон, 2:2 – 25 Палмьери (Пулок, Хорват), 3:2 – 31 Гриковьян (Харли, Джонстон), 3:3 – 38 Шенн (Дюклер, Гейнеман), 4:3 – 45 Джонстон (Лундквист, Кивиранта), 5:3 – 50 Робертсон (Сегин, Хинц), 6:3 – 54 Рантанен (Бишель).

Виннипег – Монреаль – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 28 Хатсон (Добсон, Кофилд), 0:2 – 32 Гуле (Кофилд, Слафковски), 1:2 – 56 Розен (Виларди, Флери).

Нэшвилл – Колорадо – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Форсберг (Йоси, Стэмкос), 2:0 – 11 Стэмкос (О'Райли, Бурк), 3:0 – 27 О'Райли (Йоси, Форсберг), 4:0 – 37 Друри (Колтон, Скай), 5:0 – 38 О'Райли (Маршессо, Форсберг), 5:1 – 38 Лехконен (Нечас, Маккиннон), 5:2 – 43 Тэйвз (Малински, Нечас), 6:2 – 51 Стэмкос (О'Райли, Йоси).

Ванкувер – Миннесота – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Шабанов (Капризов, Болди), 0:2 – 26 Бринк (Маккаррон), 0:3 – 33 К. Хьюз (Эрикссон Эк, Шабанов), 0:4 – 44 Капризов (К. Хьюз), 1:4 – 47 Сассон (Гронек, Петтерссон), 2:4 – 57 Бессер (Петтерссон, Дебраск).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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