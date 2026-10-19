Мбаппе получил престижную награду перед вручением "Золотого мяча"
Победителя определяют по итогам голосования болельщиков. В борьбе за трофей 2026 года француз опередил полузащитника Пари Сен-Жермен Жоау Невеша и его одноклубника Хвичу Кварацхелию.
Мбаппе получил 48,2% голосов. Невеш занял второе место с результатом 11,9%, а Кварацхелия набрал 10,8%. В пятерку лучших также вошли Ламин Ямаль из Барселоны (9,7%) и нападающий Баварии Харри Кейн (4,4%).
Француз сменил на пьедестале своего соотечественника Усмана Дембеле, который выиграл Onze d’Or в 2025 году.
🏆 Kylian Mbappé est le grand vainqueur du Onze d'Or 2026 ! Félicitations, @KMbappe ! 👏 https://t.co/tqc67WFgjn— Onze Mondial (@OnzeMondial) October 19, 2026
Теперь Мбаппе ожидает церемония вручения "Золотого мяча" — она состоится 26 октября в Лондоне. Форвард Реала входит в число претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола.
Кстати, ранее Арсенал минимально обыграл Ноттингем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!