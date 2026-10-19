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Футбол

Мбаппе получил престижную награду перед вручением "Золотого мяча"

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе стал обладателем Onze d’Or — престижной индивидуальной награды, которую ежегодно вручает французский журнал Onze Mondial.
Сегодня, 14:40       Автор: Сергей Носенко
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Победителя определяют по итогам голосования болельщиков. В борьбе за трофей 2026 года француз опередил полузащитника Пари Сен-Жермен Жоау Невеша и его одноклубника Хвичу Кварацхелию.

Мбаппе получил 48,2% голосов. Невеш занял второе место с результатом 11,9%, а Кварацхелия набрал 10,8%. В пятерку лучших также вошли Ламин Ямаль из Барселоны (9,7%) и нападающий Баварии Харри Кейн (4,4%).

Француз сменил на пьедестале своего соотечественника Усмана Дембеле, который выиграл Onze d’Or в 2025 году.

Теперь Мбаппе ожидает церемония вручения "Золотого мяча" — она состоится 26 октября в Лондоне. Форвард Реала входит в число претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола.

Кстати, ранее Арсенал минимально обыграл Ноттингем.

 

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