Мбаппе получил престижную награду перед вручением "Золотого мяча"

Победителя определяют по итогам голосования болельщиков. В борьбе за трофей 2026 года француз опередил полузащитника Пари Сен-Жермен Жоау Невеша и его одноклубника Хвичу Кварацхелию.

Мбаппе получил 48,2% голосов. Невеш занял второе место с результатом 11,9%, а Кварацхелия набрал 10,8%. В пятерку лучших также вошли Ламин Ямаль из Барселоны (9,7%) и нападающий Баварии Харри Кейн (4,4%).

Француз сменил на пьедестале своего соотечественника Усмана Дембеле, который выиграл Onze d’Or в 2025 году.

🏆 Kylian Mbappé est le grand vainqueur du Onze d'Or 2026 ! Félicitations, @KMbappe ! 👏 https://t.co/tqc67WFgjn — Onze Mondial (@OnzeMondial) October 19, 2026

Теперь Мбаппе ожидает церемония вручения "Золотого мяча" — она состоится 26 октября в Лондоне. Форвард Реала входит в число претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола.

Кстати, ранее Арсенал минимально обыграл Ноттингем.

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