Арсенал минимально обыграл Ноттингем
В воскресенье, 18 октября, Ноттингем принимал дома Арсенал.
Первый тайм оказался зрелищем не для слабонервных. Гости владели мячом две трети времени, однако ни одна из команд не нанесли ни одного удара в створ. Хотя в целом, Ноттингем выглядел активней в последней трети.
Второй тайм оказался копией первого с небольшими изменениями. Единственный удар Арсенала в створ стал голом за авторством Мадуэке. Ноттингем же имел пару неплохих шансов спасти матч, но немного не хватило точности и удачи.
С 18-ю набранными очками Арсенал продолжил погоню за лидирующим Манчестер Сити.
Статистика матча Ноттингем - Арсенал 7-го тура АПЛ
Ноттингем - Арсенал 0:1
Голы: Мадуэке, 80
Ожидаемые голы: 0.75 - 1.07
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 2 - 1
Угловые: 8 - 6
Фолы: 14 - 8
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