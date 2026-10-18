Арсенал минимально обыграл Ноттингем

В воскресенье, 18 октября, Ноттингем принимал дома Арсенал.

Первый тайм оказался зрелищем не для слабонервных. Гости владели мячом две трети времени, однако ни одна из команд не нанесли ни одного удара в створ. Хотя в целом, Ноттингем выглядел активней в последней трети.

Второй тайм оказался копией первого с небольшими изменениями. Единственный удар Арсенала в створ стал голом за авторством Мадуэке. Ноттингем же имел пару неплохих шансов спасти матч, но немного не хватило точности и удачи.

С 18-ю набранными очками Арсенал продолжил погоню за лидирующим Манчестер Сити.

Статистика матча Ноттингем - Арсенал 7-го тура АПЛ

Ноттингем - Арсенал 0:1

Голы: Мадуэке, 80

Ожидаемые голы: 0.75 - 1.07

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 2 - 1

Угловые: 8 - 6

Фолы: 14 - 8

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