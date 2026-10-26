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Футбол

Усик назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч

Именитый боксер рассказал, кто заслуживает самой престижной футбольной награды.
Вчера, 19:52       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выбрал своего фаворита на получение Золотого мяча-2026.

Украинский боксер отдал предпочтение в борьбе за награду нападающему Баварии и сборной Англии Гарри Кейну.

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"Мой главный фаворит на получение Золотого мяча 2026 года - англичанин Гарри Кейн, выступающий за мюнхенскую Баварию. Однако Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе также имеют реальные шансы", - приводит слова Усика DAZN Boxing.

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча состоится в понедельник, 26 октября, в Лондоне в театре Palladium и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее был оглашен список из 30 номинантов на Золотой мяч-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Золотой мяч Гарри Кейн

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