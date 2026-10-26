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Футбол

Динамо отпустило тренера в Кривбасс

Киевский клуб согласовал уход 55-летнего специалиста, который войдет в тренерский штаб Александра Петракова.
Вчера, 12:57       Автор: Сергей Носенко
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

Киевское Динамо согласовало прекращение сотрудничества с тренером клубной академии Сергеем Поповым. Специалист продолжит карьеру в криворожском Кривбассе, где станет помощником главного тренера Александра Петракова. Об этом сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

По информации источника, утром 26 октября Попов провел разговор с президентом киевского клуба Игорем Суркисом. По итогам беседы стороны договорились прекратить сотрудничество.

До этиого, как собощается, ходили слухи, что Попов написал заявление об увольнении, однако руководство Динамо не отпускало его.

О намерении пригласить Попова в свой штаб Петраков рассказал еще до официального назначения в Кривбасс. В интервью Sport.ua специалист подтвердил, что бывший тренер юношеской команды киевлян должен присоединиться к нему в Кривом Роге.

Напомним, 24 октября Кривбасс официально объявил о назначении Петракова главным тренером команды. Он сменил на этом посту Патрика ван Леувена, вместе с которым клуб покинули несколько представителей тренерского штаба. Контракт 69-летнего наставника рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Дебютный матч под руководством Петракова криворожская команда провела против Буковины в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Петраков Кривбас

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