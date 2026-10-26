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Футбол

Модрич превзошел достижение Ибрагимовича

Полузащитник Милана стал единоличным рекордсменом чемпионата Италии по голевым передачам среди игроков старше 40 лет.
Вчера, 12:22       Автор: Сергей Носенко
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лука Модрич установил уникальное достижение в Серии А. Хорватский хавбек оформил четвертый ассист в итальянском чемпионате после своего 40-летия и превзошел результат легендарного шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Рекордную голевую передачу Модрич отдал в матче восьмого тура Серии А против Удинезе. Встреча состоялась в воскресенье, 25 октября, и завершилась победой Милана со счетом 2:0.

Уже на шестой минуте хорват получил возможность проявить свои диспетчерские качества: его передача помогла Кристиану Пулишичу открыть счет. Модрич провел на поле все 90 минут и внес весомый вклад в успех своей команды.

До этого рекорд принадлежал Ибрагимовичу, который за время выступлений в Серии А после 40-летия трижды ассистировал партнерам. Теперь у Модрича четыре результативные передачи.

Хорватский полузащитник присоединился к Милану летом 2025 года после завершения многолетнего этапа карьеры в мадридском Реале.

К слову, Трабзонспор потерял двух украинцев перед матчем с Ризеспором.

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