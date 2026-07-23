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Футбол

Известно, сколько Милан заплатит Модричу за продление соглашения

Заработает 4,5 млн евро в год по новому контракту.
Сегодня, 18:55       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Модрич будет зарабатывать до 4,5 млн евро в год по новому контракту с Миланом.

Отмечается, что хорватский полузащитник в ближайшее время подпишет новый контракт с "россонери".

Новое соглашение 40-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2027 года. По условиям договора хавбек сможет зарабатывать до 4,5 млн евро в год.

К слову, сборная Италии не может договориться с экс-тренером Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лука Модрич

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