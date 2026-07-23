iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание

Уличили в попытке обойти правила МЛС.
Сегодня, 19:51       Автор: Валентина Чорноштан
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами / Getty Images

МЛС начала расследование в отношении Интер Майами из-за возможной попытки неправомерного переманивания Каземиро.

Читай также: Интер Майами объявил о подписании звездного хавбека

Напомним, что 34-летний бразилец, покинувший Манчестер Юнайтед, подписал контракт с "розовыми фламинго" до конца сезона‑2027 с опцией продления до июня 2029 года, сообщает BBC.

Тем временем расследование связано с правилами лиги о приоритетном праве на подписание игроков. Оно принадлежало Лос-Анджелес Гэлакси, однако Интер Майами сообщил о выкупе этого права. При этом МЛС подозревает клуб в нарушении правил при попытке переманить футболиста.

Стороны уже достигли соглашения по передаче права на приобретение Каземиро, однако финансовые условия сделки будут раскрыты только после завершения расследования.

К слову, талантливый аргентинец покинет Европу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро Интер Маями

Статьи по теме

Интер Майами объявил о подписании звездного хавбека Интер Майами объявил о подписании звездного хавбека
Экс-звезда Манчестер Юнайтед станет одноклубником Месси Экс-звезда Манчестер Юнайтед станет одноклубником Месси
Манчестер Юнайтед попрощался с тремя игроками Манчестер Юнайтед попрощался с тремя игроками
Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет в квалификации Лиги Европы, Полесье и ЛНЗ стартуют в отборе Лиги конференций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют первый матч с ПАОК в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

ЧМ-202620:34
Норвегия подает официальную жалобу на Трампа и ФИФА
Европа20:08
Ливерпуль продлил контракт с вратарём
Европа20:07
Хавбек Барселоны пропустит старт сезона
Другие страны19:51
Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание
Европа19:24
Испанский гранд предложит контракт Родри
Европа19:22
Талантливый аргентинец покинет Европу
Европа18:55
Известно, сколько Милан заплатит Модричу за продление соглашения
Формула 118:35
Мерседес исправил проблему на болиде Расселла
Европа18:32
Сборная Италии не может договориться с экс-тренером Ман Сити
Формула 118:09
Феррари модернизировали "Макарену"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK