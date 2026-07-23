Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание

МЛС начала расследование в отношении Интер Майами из-за возможной попытки неправомерного переманивания Каземиро.

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Напомним, что 34-летний бразилец, покинувший Манчестер Юнайтед, подписал контракт с "розовыми фламинго" до конца сезона‑2027 с опцией продления до июня 2029 года, сообщает BBC.

Тем временем расследование связано с правилами лиги о приоритетном праве на подписание игроков. Оно принадлежало Лос-Анджелес Гэлакси, однако Интер Майами сообщил о выкупе этого права. При этом МЛС подозревает клуб в нарушении правил при попытке переманить футболиста.

Стороны уже достигли соглашения по передаче права на приобретение Каземиро, однако финансовые условия сделки будут раскрыты только после завершения расследования.

К слову, талантливый аргентинец покинет Европу.

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