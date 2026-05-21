iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ

Интер Майами заинтересован в услугах Каземиро.
Сегодня, 07:27       Автор: Валентина Чорноштан
Форма Інтер Майамі / Getty Images
Форма Інтер Майамі / Getty Images

Каземиро, у которого этот сезон станет последним в футболке Манчестер Юнайтед, может перейти в команду МЛС.

Как передает The Athletic, представители Интер Майами связались с агентом бразильца касательно осуществления трансфера, отмечается, что скоро стороны достигнут договорённости.

Источник добавляет, что 34-летний хавбек может получить статус "designated player", что даёт возможность оформить соглашение с негарантированными опциями, такое же было и у Жорди Альбы.

Добавим, что ранее Каземиро имел контакты с ЛА Гэлакси, из-за чего команда имеет на него "права открытия", что явно может усложнить его переход в Интер Майами.

К слову, мадридская команда выплатила Бенфике компенсацию за Моуринью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро Лос Анджелес Гэлакси ФК Манчестер Юнайтед ФК Интер Майами

Статьи по теме

Ради Барселоны их арендованный футболист согласился на понижение зарплаты Ради Барселоны их арендованный футболист согласился на понижение зарплаты
Главные цифры и детали нового договора Каррика с МЮ Главные цифры и детали нового договора Каррика с МЮ
Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны
МЮ утвердил тренера на следующий сезон МЮ утвердил тренера на следующий сезон

Видео

Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч УПЛ и Бундеслиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа07:27
Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ
Европа07:08
Футбол сегодня: матч УПЛ и Бундеслиги
Лига Европы01:10
Разгром в финале: Астон Вилла выиграла Лигу Европы, разобравшись с Фрайбургом - видео матча
Европа и мир00:40
Чемпионат мира по хоккею-2026: США по буллитах одолели Германию, Швеция разбила Словению
Лига Европы00:25
Лига Европы: Астон Вилла одержала разгромную победу над Фрайбургом в финале
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Астон Вилла разгромила Фрайбург в финале Лиги Европы
Украина23:40
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Украина23:09
Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости
Теннис22:45
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Теннис22:37
Калинина победила Стародубцеву в украинском противостоянии на турнире в Марокко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK