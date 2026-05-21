Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ

Каземиро, у которого этот сезон станет последним в футболке Манчестер Юнайтед, может перейти в команду МЛС.

Как передает The Athletic, представители Интер Майами связались с агентом бразильца касательно осуществления трансфера, отмечается, что скоро стороны достигнут договорённости.

Источник добавляет, что 34-летний хавбек может получить статус "designated player", что даёт возможность оформить соглашение с негарантированными опциями, такое же было и у Жорди Альбы.

Добавим, что ранее Каземиро имел контакты с ЛА Гэлакси, из-за чего команда имеет на него "права открытия", что явно может усложнить его переход в Интер Майами.

