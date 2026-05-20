Фрайбург - Астон Вилла 0:3: обзор матча и результат игры 20.05.2026

Английская команда одержала убедительную победу в решающем поединке.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Астон Вилла выиграла Лигу Европы / Getty Images

В среду, 20 мая, Фрайбург и Астон Вилла сыграли в Стамбуле в финале Лиги Европы.

Английская команда уверенно разобралась с немецким соперником в решающем поединке еврокубкового турнира, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Астон Вилла имела преимущество в первом тайме, однако Фрайбург до определенного времени хорошо защищался, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности практически до конца первой половины встречи. Тем не менее под конец тайма усилия "вилланов" все же увенчались успехом - английская команда сумела дважды огорчить соперника, чем во многом предопределила судьбу матча.

Сначала на 41-й минуте Люка Динь разыграл на левом фланге угловой с Морганом Роджерсом, а тот мягко навесил на дальнюю сторону штрафной, где Юри Тилеманс эффектным ударом слета отправил мяч в сетку. А под занавес тайма результат удвоил Эмилиано Буэндия, который роскошным ударом из-за пределов штрафной закрутил мяч в левую девятку.

Во второй половине встречи Астон Вилле удалось окончательно добить соперника, третий раз расписавшись в его воротах. На 58-й минуте Буэндия с левого фланга отдал в центр, а Роджерс сыграл на опережение в пределах вратарской на ближней стойке и в падении отправил мяч в нижний угол. После этого Фрайбургу было уже сложно что-то изменить и даже разгромного результата избежать не удалось.

Для Астон Виллы этот трофей стал второй значимой победой в истории клуба на международной арене после триумфа в Кубке европейских чемпионов в 1982 году, а главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери выиграл уже пятую в своей карьере Лигу Европы.

Статистика финального матча Лиги Европы Фрайбург - Астон Вилла

Фрайбург - Астон Вилла 0:3

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.21 - 2.08
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 4 - 17
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 1 - 8
Фолы: 15 - 15

Фрайбург: Атуболу - Кюблер (Макенго, 73), Гинтер, Лингарт (Розенфельдер, 61), Трой - Эггештайн, Хефлер (Хелер, 61) - Бесте (Гюнтер, 86), Манзамби, Грифо (Шергант, 73) - Матанович.

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Торрес (Мингз, 88), Динь (Матсен, 81) - Линделеф (Онана, 66), Тилеманс (Луис, 88) - Макгинн, Роджерс, Буэндия (Санчо, 81) - Уоткинс.

Предупреждения: Трой - Буэндия, Кэш, Макгинн.

