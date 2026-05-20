Чернигов - Динамо 1:3: видео голов и лучших моментов матча 20.05.2026

Вашему вниманию обзор решающего поединка национального Кубка.
Вчера, 23:40       Автор: Игорь Мищук
Динамо победило Чернигов / ФК Динамо Киев
В среду, 20 мая, Чернигов и Динамо встречались во Львове в финале Кубка Украины.

Киевская команда сумела завоевать трофей, одолев своего перволигового соперника со счетом 3:1.

Динамо повело в противостоянии на 26-й минуте усилиями Виталия Буяльского, однако Чернигову удалось уйти на перерыв при равном счете благодаря голу Анатолия Романченко. Все же во втором тайме киевляне смогли дожать оппонента. Сначала капитан "бело-синих" оформил дубль, а после Андрей Ярмоленко закрепил победный результат.

Динамо завоевало свой 14-й в истории Кубок Украины и путевку в квалификацию Лиги Европы.

Вашему вниманию видео всех голов финального матча Кубка Украины Чернигов - Динамо:

Чернигов - Динамо 1:3

Голы: Романченко, 34 - Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 70

Чернигов: Татаренко - Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов - Шушко (Мироненко, 59), Шалфеев (Койдан, 69), Быбик - Порохня (Кулик, 69), Безбородько (Безгубченко, 59), Сердюк (Дидок, 87).

Динамо: Нещерет - Караваев, Биловар (Захарченко, 85), Михавко, Вивчаренко - Буяльский (Михайленко, 74), Бражко, Шапаренко (Пихаленок, 56) - Волошин, Пономаренко (Герреро, 56), Шола (Ярмоленко, 56).

Предупреждения: Картушов, Галстян, Койдан.

