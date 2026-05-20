Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости

Киевская команда добавила в свою коллекцию внутренних титулов 14-й Кубок Украины.

В среду, 20 мая, Динамо одержало победу в финале Кубка Украины с Черниговом.

Киевская команда обыграла соперника со счетом 3:1 и завоевала свой 14-й национальный Кубок.

Благодаря этой победе "бело-синие" сравнялись количеству украинских трофеев с Шахтером, который в этом сезоне стал чемпионом. На данный момент у обеих клубов по 40 внутренних титулов.

: чемпионат Украины - 16, Кубок Украины - 15, Суперкубок Украины - 9 Динамо: чемпионат Украины - 17, Кубок Украины - 14, Суперкубок Украины - 9

Напомним, что после победы в Кубке Украины Динамо сыграет в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

