УЕФА представил новый формат проведения Лиги наций и европейской квалификации

Изменения в турнирах национальных сборных вступят в силу после Евро-2028.
Сегодня, 22:10       Автор: Игорь Мищук
Лига наций / Getty Images

УЕФА официально утвердил новый формат турниров для мужских сборных, который вступит в силу после Евро-2028.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

Начиная с сезона-2028/29, Лига наций перейдет от системы с четырьмя лигами к трем лигам по 18 команд. Каждая лига будет состоять из трех групп по шесть команд. С учетом участия 55 сборных Лига C будет включать одну группу из семи команд, матчи в которой начнутся на одно окно раньше.

Все команды проведут по шесть матчей против пяти разных соперников: по одному дома или в гостях против команд из разных корзин, а также два - дома и на выезде - против соперника из своей корзины.

Четвертьфиналы, финальный турнир с участием четырех команд и стыковые матчи за повышение или понижение останутся без изменений.

Источник: UEFA.COM

Европейская квалификация также будет иметь многоуровневую структуру. Лига 1 будет состоять из 36 команд Лиг A и B Лиги наций, а Лига 2 - из оставшихся 18 или 19 команд Лиги наций.

В Лиге 1 будет три группы по 12 команд, сформированные из трех корзин по 12 команд. Каждая команда проведет шесть матчей дома или в гостях против шести разных соперников - по два из каждой корзины.

Турнир в Лиге 2 будет проводиться по такому же принципу, как Лига C Лиги наций: три группы по шесть команд или одна группа из семи.

Лучшие команды каждой группы Лиги 1 получат прямые путевки в финальную часть чемпионатов, а оставшиеся места будут распределены через систему стыковых матчей. 

Источник: UEFA.COM

Команды стран-хозяек, несмотря на автоматическую квалификацию в финальную стадию домашнего турнира, также примут участие в европейской квалификации, поскольку это будет определять их положение в следующем розыгрыше Лиги наций.

