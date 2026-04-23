iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер и Арда Туран оштрафованы УЕФА на десятки тысяч евро

Инцидент с Изаки Силвой привел к штрафам.
Сегодня, 12:31       Автор: Валентина Чорноштан
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

УЕФА поделился информацией о том, какие дисциплинарные решения были приняты по итогам первого матча 1/4 финала Лиги конференций. Нарушения допустили несколько команд, среди них есть украинская команда - Шахтер, "горняки" вместе со своим наставником получили штраф.

Донецкий клуб был оштрафован на 20 тысяч евро за передачу сообщения, не соответствующего нормам спортивного мероприятия, а также на 10 тысяч евро за нарушение процедуры действий при серьезной травме игрока.

Добавим, что в первом матче в рамках ЛК полузащитник Шахтера Изаки Силва потерял сознание после столкновения с соперником и после оказания помощи медперсоналом вернулся на поле, и лишь через 20 минут нахождения на поле был заменен.

Тем временем Арда Туран был оштрафован на 20 тысяч евро за несоблюдение процедур, связанных с серьезными травмами игроков, в частности протоколов при сотрясении мозга игрока.

К слову, накануне прошел Кубок Украины, кто вышел в финал, где встретится с Динамо, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа шахтер

Статьи по теме

Гол Бондаря принес Шахтеру важные очки Гол Бондаря принес Шахтеру важные очки
Шахтер — Полесье: превью матча, который может повлиять на чемпионскую гонку Шахтер — Полесье: превью матча, который может повлиять на чемпионскую гонку
Шахтер подписал вингера с Атлетико Паранаэнсе Шахтер подписал вингера с Атлетико Паранаэнсе
Шахтер побил несколько клубных рекордов в еврокубковом сезоне Шахтер побил несколько клубных рекордов в еврокубковом сезоне

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан и Селби вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Леванте, Штутгарта
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

Последние новости

Европа14:24
Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением
Теннис13:49
Свитолина завершила выступление в Мадриде, проиграв Бондар
Формула 113:29
Саудовская Аравия рассчитывает вернуть этап Ф-1 в календарь этого сезона
Европа12:56
Энрике выдвинул ПСЖ ультиматум. Нужны три игрока или он уйдет
Лига конференций12:31
Шахтер и Арда Туран оштрафованы УЕФА на десятки тысяч евро
НБА12:04
Джонсон получил престижный приз НБА
Европа11:47
Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити
Европа11:12
Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора
Формула 110:42
Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
Европа10:10
"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK