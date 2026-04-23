Шахтер и Арда Туран оштрафованы УЕФА на десятки тысяч евро

УЕФА поделился информацией о том, какие дисциплинарные решения были приняты по итогам первого матча 1/4 финала Лиги конференций. Нарушения допустили несколько команд, среди них есть украинская команда - Шахтер, "горняки" вместе со своим наставником получили штраф.

Донецкий клуб был оштрафован на 20 тысяч евро за передачу сообщения, не соответствующего нормам спортивного мероприятия, а также на 10 тысяч евро за нарушение процедуры действий при серьезной травме игрока.

Добавим, что в первом матче в рамках ЛК полузащитник Шахтера Изаки Силва потерял сознание после столкновения с соперником и после оказания помощи медперсоналом вернулся на поле, и лишь через 20 минут нахождения на поле был заменен.

Тем временем Арда Туран был оштрафован на 20 тысяч евро за несоблюдение процедур, связанных с серьезными травмами игроков, в частности протоколов при сотрясении мозга игрока.

